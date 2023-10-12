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Нафтогаз: у цьому році газовидобуток збільшили на 7%

Нафтогаз: у цьому році газовидобуток збільшили на 7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У цьому році газовидобуток в Україні збільшено на 7%, і цьогорічну зиму планується пройти за рахунок газу власного видобутку. Про це сказав голова правління та СЕО НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«В цьому році ми збільшили видобуток на 7%, і насправді в цьому році ми плануємо пройти цю зиму на газі українського видобутку»,- заявив Олексій Чернишов.

Деталі

Олексій Чернишов запевняє, що в України абсолютно достатньо газу для того, щоб пройти опалювальний сезон. У сховищах, які знаходяться на глибині 3000 метрів, переважно на заході нашої держави, наразі є близько 16 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Також Чернишов додав, що в українських сховищах також є газ, накопичений нерезидентами. Іноземні трейдери, саме під час війни, довірили Україні більш ніж 2 млрд кубометрів газу, що є вагомим показником довіри до України.

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