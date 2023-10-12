Нафтогаз: у цьому році газовидобуток збільшили на 7%

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«В цьому році ми збільшили видобуток на 7%, і насправді в цьому році ми плануємо пройти цю зиму на газі українського видобутку»,- заявив Олексій Чернишов.

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Олексій Чернишов запевняє, що в України абсолютно достатньо газу для того, щоб пройти опалювальний сезон. У сховищах, які знаходяться на глибині 3000 метрів, переважно на заході нашої держави, наразі є близько 16 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Також Чернишов додав, що в українських сховищах також є газ, накопичений нерезидентами. Іноземні трейдери, саме під час війни, довірили Україні більш ніж 2 млрд кубометрів газу, що є вагомим показником довіри до України.

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