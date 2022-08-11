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"Нафтогаз" подтвердил возобновление транзита нефти по украинскому участку "Дружбы"

Киев • УНН

 • 155099 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. АО “Укртранснефть” возобновила транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода “Дружба” в направлении Словакии и Венгрии. Об этом говорится в заявлении “Нафтогаз Украины”, передает УНН.

"Нафтогаз" подтвердил возобновление транзита нефти по украинскому участку "Дружбы"

Детали

В компании пояснили, что договор между Укртранснефтью и Транснефтью о предоставлении услуг по транспортировке предусматривает перекачку нефти за 100% предварительной оплаты. Поэтому транспортировка возможна только при предварительной оплате таких услуг.

4 августа АО “Укртранснефть” вынужденно остановила транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода “Дружба” в связи с неуплатой ПАО “Транснефть” авансового платежа за транспортировку.

Цитата

“Поскольку от ПАО “Транснефть” не поступили средства, венгерская нефтяная компания MOL, которая является основным потребителем нефти, транспортируемой южной ветвью магистрального нефтепровода “Дружба”, выступила с инициативой взять на себя обязанности по оплате транзита российской нефти”, – говорится в сообщении.

10 августа 2022 года АО “Укртранснефть” получила платеж за услуги по транспортировке от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30, после поступления средств на счет, возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода.

“В настоящее время Укртранснафта не располагает информацией об оплате транзита от Чехии. Укртранснефть не получила официальное письмо от Транснефти относительно того, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, которая управляет участком нефтепровода “Дружба” в этой стране”, – добавили в ведомстве.

Дополнение

10 августа министр экономики Словакии Ричард Сулик сообщил, что прокачка российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину возобновилась. По его словам, страна уже получает энергоноситель, Венгрия же по распространенному заявлению компании MOL начнет получать нефть в четверг.

Контекст

Российская компания "Транснефть", осуществляющая поставки, 9 августа сообщила, что прокачка была остановлена ​​из-за неуплаты транзита. По данным российской компании, "Укртранснефть" вернула платеж в "Газпромбанк", сославшись на седьмой вступивший в силу пакет санкций ЕС.

MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами оплаты транзитного сбора со стороны компаний, чтобы возобновить поставки нефти.

10 августа стало известно, что венгерская и словацкая нефтяные компании MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину.

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