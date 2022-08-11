“Нафтогаз” підтвердив відновлення транзиту нафти українською ділянкою "Дружби”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. АТ “Укртранснафта” відновила транспортування нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу “Дружба” у напрямку Словаччини та Угорщини. Про це йдеться у заяві “Нафтогаз Україна”, передає УНН.
Деталі
У компанії пояснили, що договір між Укртранснафтою та Транснєфтью про надання послуг з транспортування передбачає перекачку нафти за 100% попередньою оплатою. Тож транспортування можливе лише за умови попередньої оплати таких послуг.
4 серпня АТ “Укртранснафта” вимушено зупинила транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу “Дружба” у зв’язку з несплатою ПАТ “Транснєфть” авансового платежу за транспортування нафти.
Цитата
“Оскільки від ПАТ “Транснєфть” не надійшли кошти, угорська нафтова компанія MOL, яка є основним споживачем нафти, що транспортується південною гілкою магістрального нафтопроводу “Дружба”, виступила з ініціативою взяти на себе зобов’язання з оплати транзиту російської нафти”, – йдеться в повідомленні.
10 серпня 2022 року АТ “Укртранснафта” отримала платіж за послуги з транспортування від угорської нафтової компанії MOL і о 16:30, після надходження коштів на рахунок, відновила транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу.
“Наразі Укртранснафта не має інформації про оплату транзиту від Чехії. Укртранснафта не отримала офіційного листа від Транснєфті щодо того, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка управляє ділянкою нафтопроводу “Дружба” в цій країні”, – додали у відомстві.
Доповнення
10 серпня міністр економіки Словаччини Річард Сулік повідомив, що прокачування російської нафти нафтопроводом "Дружба" транзитом через Україну відновилося. З його слів, країна вже отримує енергоносій, Угорщина ж, за поширеною заявою компанії MOL, почне отримувати нафту у четвер.
Контекст
Російська компанія "Транснефть", що здійснює поставки, 9 серпня повідомила, що прокачування було зупинено через несплату транзиту. За даними російської компанії, "Укртранснафта" повернула платіж до "Газпромбанку", зіславшись на сьомий пакет санкцій ЄС, що набув чинності.
MOL та Slovnaft ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості оплати транзитного збору з боку компаній, щоб відновити поставки нафти.
10 серпня стало відомо, що угорська та словацька нафтові компанії MOL та Slovnaft оплатили транзит російської нафти через Україну.