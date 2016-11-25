"Нафтогаз" поддержал предложение М.Шефчовича о проведении трехсторонних переговоров по газу

"Мы поддерживаем предложение господина Шефчовича провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в удобное для сторон время", - сообщили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что если "Газпром" "стремится вернуться в круг наших поставщиков, мы готовы обсудить приемлемые условия для этого".

Напомним, 25 ноября РФ и Еврокомиссия договорились о проведении трехсторонних переговоров с Украиной по газу.

Как сообщал УНН, регулярные трехсторонние консультации между Россией, ЕС и Украиной о поставках газа в Украину и транзите в Европу начались в мае 2014 года, после того, как Россия отменила скидку на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате.