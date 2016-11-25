"Нафтогаз" поддержал предложение М.Шефчовича о проведении трехсторонних переговоров по газу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" поддержал предложение заместителя главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича провести трехстороннюю встречу в формате Украина-ЕС-РФ по газу. Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook, передает УНН.
"Мы поддерживаем предложение господина Шефчовича провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в удобное для сторон время", - сообщили в компании.
В "Нафтогазе" отметили, что если "Газпром" "стремится вернуться в круг наших поставщиков, мы готовы обсудить приемлемые условия для этого".
Напомним, 25 ноября РФ и Еврокомиссия договорились о проведении трехсторонних переговоров с Украиной по газу.
Как сообщал УНН, регулярные трехсторонние консультации между Россией, ЕС и Украиной о поставках газа в Украину и транзите в Европу начались в мае 2014 года, после того, как Россия отменила скидку на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате.