"Нафтогаз" підтримав пропозицію М.Шефчовича щодо проведення тристоронніх переговорів по газу

"Ми підтримуємо пропозицію пана Шефчовича провести тристоронню зустріч в Брюсселі у зручний для сторін час", - повідомили у компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що якщо "Газпром" "прагне повернутися до кола наших постачальників, ми готові обговорити прийнятні умови для цього".

Нагадаємо, 25 листопада РФ і Єврокомісія домовилися про проведення тристоронніх переговорів з Україною щодо газу.

Як повідомляв УНН, регулярні тристоронні консультації між Росією, ЄС і Україною про постачання газу в Україну і транзиту в Європу почалися в травні 2014 року, після того, як Росія скасувала знижку на газ для України. Влітку 2014 року "Газпром" перейшов на режим поставок за передоплатою.