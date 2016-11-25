"Нафтогаз" підтримав пропозицію М.Шефчовича щодо проведення тристоронніх переговорів по газу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" підтримав пропозицію заступника голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Мароша Шефчовича провести тристоронню зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ щодо газу. Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми підтримуємо пропозицію пана Шефчовича провести тристоронню зустріч в Брюсселі у зручний для сторін час", - повідомили у компанії.
У "Нафтогазі" зазначили, що якщо "Газпром" "прагне повернутися до кола наших постачальників, ми готові обговорити прийнятні умови для цього".
Нагадаємо, 25 листопада РФ і Єврокомісія домовилися про проведення тристоронніх переговорів з Україною щодо газу.
Як повідомляв УНН, регулярні тристоронні консультації між Росією, ЄС і Україною про постачання газу в Україну і транзиту в Європу почалися в травні 2014 року, після того, як Росія скасувала знижку на газ для України. Влітку 2014 року "Газпром" перейшов на режим поставок за передоплатою.