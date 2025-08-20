«Нафтогаз»: несмотря на атаки РФ, подготовка к отопительному сезону идет по плану
Киев • УНН
«Нафтогаз Украины», несмотря на постоянные атаки ВС РФ, продолжает закачку газа в хранилища согласно плану. Компания финансирует импорт топлива как собственными средствами, так и при поддержке международных партнеров.
Об этом сообщил глава Нафтогаза Сергей Корецкий, передает УНН.
Подготовка (к отопительному сезону – ред.) идет полным ходом. Очевидно, что она осложнена постоянными атаками российскими атаками ракет и дронов по газовой добывающей и подготовительной инфраструктуре. Несмотря на это, работа идет 24/7
По словам Корецкого, во время массированных атак в начале года одновременные потери превышали 40%. В то же время процесс закачки газа в подземные хранилища продолжается по графику. Он подчеркнул, что страна вынуждена импортировать значительные объемы топлива, однако "все движется по плану".
Значительную часть средств для закупки импортного газа группа "Нафтогаз" выделила собственных. Однако мы привлекаем большие средства от международных финансовых институтов: Европейский банк реконструкции и развития с норвежским грантом. В первом квартале было около 400 млн евро. Также украинские государственные банки, от которых мы получили 230 млн долларов и продолжается работа над новыми кредитными соглашениями. Последнее соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на полмиллиарда евро также заключено и деньги уже доступны, первые объемы мы приобрели и импортируем. И плюс дополнительно от норвежского правительства еще 100 млн долларов
