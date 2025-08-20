"Нафтогаз": попри атаки рф, підготовка до опалювального сезону триває за планом

Навіть після масованих обстрілів з боку рф, які на початку року призводили до втрати понад 40% видобутку, закачування газу в сховища відбувається відповідно до плану. Компанія фінансує імпорт палива як власними коштами, так і за підтримки міжнародних партнерів.

Про це повідомив глава Нафтогазу Сергій Корецький, передає УНН.

За словами Корецького, під час масованих атак на початку року одночасні втрати перевищували 40%. Водночас процес закачування газу в підземні сховища триває за графіком. Він наголосив, що країна змушена імпортувати значні обсяги палива, однак "все рухається за планом".

Значну частину коштів для закупівлі імпортного газу група "Нафтогаз" виділила власних. Проте ми залучаємо великі кошти від міжнародних фінансових інституцій: Європейський банк реконструкції та розвитку з норвезьким грантом. У першому кварталі було близько 400 млн євро. Також українські державні банки, від яких ми отримали 230 млн доларів і триває робота над новими кредитними угодами. Остання угода з Європейським банком реконструкції та розвитку на пів млрд євро також заключена і гроші вже доступні, перші об'єми ми придбали та імпортуємо. І плюс додатково від норвезького уряду ще 100 млн доларів