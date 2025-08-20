"Нафтогаз": попри атаки рф, підготовка до опалювального сезону триває за планом

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 2856 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 6784 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 16269 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 14834 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 73196 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 31437 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 32984 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 33369 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 151080 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131399 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.7м/с
35%
746мм
Популярнi новини
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 28590 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 39116 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 29910 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 32556 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 19294 перегляди
Публікації
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 2840 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 16258 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 73144 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 151053 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131378 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 12572 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 19658 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 33622 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 67858 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 130796 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Гривня
Нафта
Лікарські засоби

"Нафтогаз": попри атаки рф, підготовка до опалювального сезону триває за планом

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Нафтогаз України, незважаючи на постійні атаки зс рф, продовжує закачування газу в сховища згідно з планом. Компанія фінансує імпорт палива як власними коштами, так і за підтримки міжнародних партнерів.

"Нафтогаз": попри атаки рф, підготовка до опалювального сезону триває за планом

Навіть після масованих обстрілів з боку рф, які на початку року призводили до втрати понад 40% видобутку, закачування газу в сховища відбувається відповідно до плану. Компанія фінансує імпорт палива як власними коштами, так і за підтримки міжнародних партнерів.

Про це повідомив глава Нафтогазу Сергій Корецький, передає УНН.

Підготовка (до опалювального сезону – ред.) іде повним ходом. Очевидно, що вона ускладнена постійними атаками російськими атаками ракет та дронів по газовій видобувній ті підготовчій інфраструктурі. Попри це робота іде 24/7

- зазначив він.

За словами Корецького, під час масованих атак на початку року одночасні втрати перевищували 40%. Водночас процес закачування газу в підземні сховища триває за графіком. Він наголосив, що країна змушена імпортувати значні обсяги палива, однак "все рухається за планом".

Значну частину коштів для закупівлі імпортного газу група "Нафтогаз" виділила власних. Проте ми залучаємо великі кошти від міжнародних фінансових інституцій: Європейський банк реконструкції та розвитку з норвезьким грантом. У першому кварталі було близько 400 млн євро. Також українські державні банки, від яких ми отримали 230 млн доларів і триває робота над новими кредитними угодами. Остання угода з Європейським банком реконструкції та розвитку на пів млрд євро також заключена і гроші вже доступні, перші об'єми ми придбали та імпортуємо. І плюс додатково від норвезького уряду ще 100 млн доларів

- додав Корецький.

Раніше УНН писав, що Районний суд Відня дозволив Нафтогазу обтяжити понад 20 об'єктів нерухомості росії в Австрії на суму понад 120 млн євро. Це частина примусового виконання арбітражного рішення на понад 5 млрд доларів США за незаконно захоплені активи в Криму.

Альона Уткіна

Економіка
Євро
Долар США
Нафтогаз України
Відень
Австрія
Крим