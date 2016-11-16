"Нафтогаз" не будет жаловаться на долги, если установить экономически обоснованные цены на газ - эксперт

"Если говорить не о промышленности, а о предприятиях теплокоммунэнерго, предприятия поставляющие тепло людям, то по моему глубокому убеждению, что с учетом экономического и социального кризиса, который сейчас в стране существует, цена на газ должна быть дифференцирована. Промышленность - это одна цена, люди - это другая цена. И цена на газ для людей должна, конечно же, быть снижена без плохих формул. К примеру, дополнительная рента и второе или третье НДС в цене, то есть то, что мы сейчас видим - 6900 за тыс. кубометров это минимум два налога на добавленную стоимость в этой цене плюс 50% рента ", - сказал М.Гольдарб.

По его словам, это и приводит к неплатежеспособности основного потребителя, соответственно влечет за собой неплатежеспособность теплокумоненерго к формированию большого долга, который потом придется как-то погашать.

"Если цена на газ для людей и для теплокоммуэнерго будет пересмотрена и она будет рассчитана экономически обоснованно, то есть себестоимость плюс разумная рентабельность, то в таком случае вопрос задолженности людей перед теплокоммуэнерго и теплокоммунэнерго перед Нафтогазом исчезнут", - подчеркнул М.Гольдарб.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка .

Также напомним, меморандум МВФ предусматривает введение конкуренции на рынке поставок газа для населения .