“Нафтогаз” не скаржитиметься на борги, якщо встановить економічно обґрунтовані ціни на газ — експерт

“Якщо говорити не про промисловість, а про підприємства теплокомуненерго, підприємства які постачають тепло людям, то на моє глибоке переконання, що з урахуванням економічної та соціальної кризи, яка зараз в країні існує, ціна на газ повинна бути диференційована. Промисловість — це одна ціна, люди — це інша ціна. І ціна на газ для людей повинна, звичайно ж, бути знижена без поганих формул. До прикладу, додаткова рента і друге або трете ПДВ в ціні, тобто те, що ми зараз бачимо — 6900 за тис. кубометрів це мінімум два податки на додану вартість в цій ціні плюс 50% рента”, — сказав М.Гольдарб.

За його словами, це і призводить до неплатоспроможності основного споживача, що відповідно тягне за собою неплатоспроможність теплокумоненерго до формування великого боргу, який потім доведеться якось погашати.

“Якщо ціна на газ для людей і для теплокомуенерго буде переглянута і вона буде розрахована економічно обґрунтовано , тобто собівартість плюс розумна рентабельність, то в такому випадку питання заборгованості людей перед теплокомуенерго і теплокомуненерго перед Нафтогазом зникнуть”, — наголосив М.Гольдарб.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

Також нагадаємо, меморандум МВФ передбачає запровадження конкуренції на ринку постачання газу для населення.