Нафтогаз назвал свою цену на газ для населения в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. ГК "Нафтогаз Украины" оставила в декабре цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту на уровне 6,33 грн/куб. м, как и в ноябре, по годовому контракту цена также неизменна - 6,45 грн/куб. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
"Цены на газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" в декабре останутся на уровне ноября. В рамках тарифного плана "Месячный" кубометр природного газа будет стоить 6,33 грн с НДС (без учета стоимости распределения). Для тех, кто захочет подключить тарифный план "Годовой" в декабре, можно будет зафиксировать цену на уровне 6,45 грн/кубометр с НДС (без учета стоимости распределения)", - говорится в сообщении.
Сохранить уровень цен на газ в декабре, как указали в компании, удалось благодаря тому, что оптовая цена голубого топлива не изменилась.
Уточняется, что тарифные планы на газ от ГК "Нафтогаз Украины" действуют только для клиентов компании, а их - около 2,5% от общего количества потребителей газа на украинском рынке.
Напомним, ГК "Нафтогаз Украины" начала повышать цену на газ для своих клиентов в сентябре, в октябре она была неизменной, в ноябре снова возросла.
Также напомним, в Нафтогазе назвали цену газа для производителей тепла в ноябре.