Нафтогаз назвал свою цену на газ для населения в декабре

КИЕВ. 26 ноября. УНН. ГК "Нафтогаз Украины" оставила в декабре цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту на уровне 6,33 грн/куб. м, как и в ноябре, по годовому контракту цена также неизменна - 6,45 грн/куб. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.