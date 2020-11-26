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Нафтогаз назвал свою цену на газ для населения в декабре

Нафтогаз назвал свою цену на газ для населения в декабре

Киев  •  УНН

 • 35406 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. ГК "Нафтогаз Украины" оставила в декабре цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту на уровне 6,33 грн/куб. м, как и в ноябре, по годовому контракту цена также неизменна - 6,45 грн/куб. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Цены на газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" в декабре останутся на уровне ноября. В рамках тарифного плана "Месячный" кубометр природного газа будет стоить 6,33 грн с НДС (без учета стоимости распределения). Для тех, кто захочет подключить тарифный план "Годовой" в декабре, можно будет зафиксировать цену на уровне 6,45 грн/кубометр с НДС (без учета стоимости распределения)", - говорится в сообщении.

Сохранить уровень цен на газ в декабре, как указали в компании, удалось благодаря тому, что оптовая цена голубого топлива не изменилась.

Уточняется, что тарифные планы на газ от ГК "Нафтогаз Украины" действуют только для клиентов компании, а их - около 2,5% от общего количества потребителей газа на украинском рынке.

Напомним, ГК "Нафтогаз Украины" начала повышать цену на газ для своих клиентов в сентябре, в октябре она была неизменной, в ноябре снова возросла.

Также напомним, в Нафтогазе назвали цену газа для производителей тепла в ноябре.

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