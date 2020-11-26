Нафтогаз назвав свою ціну на газ для населення у грудні

"Ціни на газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" в грудні залишаться на рівні листопада. У рамках тарифного плану "Місячний" кубометр природного газу коштуватиме 6,33 грн з ПДВ (без урахування вартості розподілу). Для тих, хто захоче підключити тарифний план "Річний" в грудні, можна буде зафіксувати ціну на рівні 6,45 грн/кубометр з ПДВ (без урахування вартості розподілу)", - йдеться у повідомленні.

Зберегти рівень цін на газ у грудні, як вказали у компанії, вдалося завдяки тому, що оптова ціна блакитного палива не змінилася.

Уточнюється, що тарифні плани на газ від ГК "Нафтогаз України" діють тільки для клієнтів компанії, а їх - приблизно 2,5% від загальної кількості споживачів газу на українському ринку.

Нагадаємо, ГК "Нафтогаз України" почала підвищувати ціну на газ для своїх клієнтів у вересні, у жовтні вона була незмінною, у листопаді знову зросла.

Також нагадаємо, у Нафтогазі назвали ціну газу для виробників тепла у листопаді.