Нафтогаз назвав свою ціну на газ для населення у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. ГК "Нафтогаз України" залишила у грудні ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом на рівні 6,33 грн/куб. м, як і у листопаді, за річним контрактом ціна також незмінна - 6,45 грн/куб. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.
"Ціни на газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" в грудні залишаться на рівні листопада. У рамках тарифного плану "Місячний" кубометр природного газу коштуватиме 6,33 грн з ПДВ (без урахування вартості розподілу). Для тих, хто захоче підключити тарифний план "Річний" в грудні, можна буде зафіксувати ціну на рівні 6,45 грн/кубометр з ПДВ (без урахування вартості розподілу)", - йдеться у повідомленні.
Зберегти рівень цін на газ у грудні, як вказали у компанії, вдалося завдяки тому, що оптова ціна блакитного палива не змінилася.
Уточнюється, що тарифні плани на газ від ГК "Нафтогаз України" діють тільки для клієнтів компанії, а їх - приблизно 2,5% від загальної кількості споживачів газу на українському ринку.
Нагадаємо, ГК "Нафтогаз України" почала підвищувати ціну на газ для своїх клієнтів у вересні, у жовтні вона була незмінною, у листопаді знову зросла.
Також нагадаємо, у Нафтогазі назвали ціну газу для виробників тепла у листопаді.