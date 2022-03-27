Нефтебаза в Дубно после удара врага полностью разрушена, жертв нет - глава ОВА

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"(В Дубно - ред.) к сожалению, база догорает, уничтожения большие. Но, слава Богу, без человеческих жертв. Это самое основное. База разрушена полностью. Фактически, должны идти дальше. Двигаемся вперед", - отметил Коваль.

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В Ровенской области 26 марта оккупанты попали в нефтебазу в городе Дубно.