Нефтебаза в Дубно после удара врага полностью разрушена, жертв нет - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Нефтебаза в Дубно Ровенской области после удара врага полностью разрушена, жертв нет, сообщил председатель Ровенской ОГА (ОВА) Виталий Коваль в эфире одного из телеканалов утром 27 марта, пишет УНН.
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"(В Дубно - ред.) к сожалению, база догорает, уничтожения большие. Но, слава Богу, без человеческих жертв. Это самое основное. База разрушена полностью. Фактически, должны идти дальше. Двигаемся вперед", - отметил Коваль.
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В Ровенской области 26 марта оккупанты попали в нефтебазу в городе Дубно.