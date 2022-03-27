Нафтобаза у Дубно після удару ворога повністю зруйнована, жертв немає - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Нафтобаза у Дубно Рівненської області після удару ворога повністю зруйнована, жертв немає, повідомив голова Рівненської ОДА (ОВА) Віталій Коваль в ефірі одного з телеканалів вранці 27 березня, пише УНН.
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"(У Дубно - ред.) на жаль, база догорає, знищення великі. Але, слава Богу, без людських жертв. Це саме основне. База зруйнована повністю. Фактично, маємо іти далі. Рухаємось вперед", - зазначив Коваль.
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У Рівненській області 26 березня окупанти поцілили в нафтобазу в місті Дубно.