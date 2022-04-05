Нефть в Украине превращается в кровь: в Финляндии призвали ЕС отказаться от энергетического импорта из рф

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“Россию необходимо энергетически изолировать, потому что это единственный способ повлиять на российскую экономику настолько сильно, чтобы это имело влияние на их действия”, - сказал Линтиля.

Детали

Линтиля ожидает, что ЕС введет первые энергетические санкции против россии в среду, 6 апреля. Запрет импорта нефти страны-агрессора будет минимальным требованием, отметил он. Зато энергоноситель можно импортировать из других стран.

По словам министра экономики, правительство Финляндии готово отказаться от российских энергоносителей. Об этом объявят в ближайшее время.

Линтиля также прогнозирует, что прекращение импорта приведет к росту расходов, в частности на транспорт и жилье, и снижению уровня жизни европейцев в течение следующих лет.

Напомним

По информации FT, Евросоюз рассмотрит новые санкции против рф в среду, тогда, как растут призывы к эмбарго на российские нефть и газ.