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Нефть в Украине превращается в кровь: в Финляндии призвали ЕС отказаться от энергетического импорта из рф

Киев • УНН

 • 208673 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр экономики Финляндии Мика Линтиля призвал Европейский Союз отказаться от поставок нефти из россии. Он отметил, что это приведет к ухудшению уровня жизни европейцев, однако добавил, что сейчас “нефть в Украине превращается в красную кровь”. Об этом информирует УНН со ссылкой на Yle.

Нефть в Украине превращается в кровь: в Финляндии призвали ЕС отказаться от энергетического импорта из рф

Цитата

“Россию необходимо энергетически изолировать, потому что это единственный способ повлиять на российскую экономику настолько сильно, чтобы это имело влияние на их действия”, - сказал Линтиля.

Детали 

Линтиля ожидает, что ЕС введет первые энергетические санкции против россии в среду, 6 апреля. Запрет импорта нефти страны-агрессора будет минимальным требованием, отметил он. Зато энергоноситель можно импортировать из других стран.

По словам министра экономики, правительство Финляндии готово отказаться от российских энергоносителей. Об этом объявят в ближайшее время.

Линтиля также прогнозирует, что прекращение импорта приведет к росту расходов, в частности на транспорт и жилье, и снижению уровня жизни европейцев в течение следующих лет.

Напомним 

По информации FT, Евросоюз рассмотрит новые санкции против рф в среду, тогда, как растут призывы к эмбарго на российские нефть и газ. 

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