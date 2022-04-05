Нафта в Україні перетворюється на кров: у Фінляндії закликали ЄС відмовитися від енергетичного імпорту з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля закликав Європейський Союз відмовитися від постачань нафти з росії. Він зауважив, що це призведе до погіршення рівня життя європейців, проте додав, що зараз “нафта в Україні перетворюється на червону кров”. Про це інформує УНН з посиланням на Yle.
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“Росію необхідно енергетично ізолювати, бо це єдиний спосіб вплинути на російську економіку настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії”, - сказав Лінтіля.
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Лінтіля очікує, що ЄС введе перші енергетичні санкції проти росії в середу, 6 квітня. Заборона імпорту нафти країни-агресора буде мінімальною вимогою, зауважив він. Натомість енергоносій можна імпортувати з інших країн.
За словами міністра економіки, уряд Фінляндії готовий відмовитися від російських енергоносіїв. Про це оголосять найближчим часом.
Лінтіля також прогнозує, що припинення імпорту призведе до зростання витрат, зокрема на транспорт і житло, та зниження рівня життя європейців протягом наступних років.
Нагадаємо
За інформацією FT, Євросоюз розгляне нові санкції проти рф у середу, тоді, як зростають заклики до ембарго на російські нафту та газ.