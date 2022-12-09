Нефть подорожала из-за остановки трубопровода, но за неделю потеряет в цене

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в феврале в пятницу утром во время торгов выросли в цене до 76,59 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 10:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 71,91 доллара за баррель, прибавив 0,63%.

Детали

Цены на нефть в пятницу подскочили на фоне того, как закрытие крупного нефтепровода между Канадой и США повлияло на поставки, но обе марки нефти направлялись к потерям в цене за неделю из-за опасений по поводу замедления роста глобального спроса, отмечает Reuters.

Известие об аварии, закрывшей трубопровод Keystone канадской компании TC Energy в Соединенных Штатах, спровоцировало кратковременный рост в четверг, но цены, в конце концов, снизились, поскольку рынок пришел к мнению, что закрытие будет непродолжительным. Более 14 тыс. баррелей сырой нефти вылилось в ручей в Канзасе, что сделало аварию одним из самых больших разливов сырой нефти в Соединенных Штатах почти за десятилетие.

По словам аналитика RBC Capital Роберта Квана, такие аварии обычно устраняются примерно за две недели.

Ожидается, что цены на нефть продемонстрируют наибольшее недельное падение за последние месяцы.

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