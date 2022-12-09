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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Нафта подорожчала через зупинку трубопроводу, але за тиждень втратить в ціні

Нафта подорожчала через зупинку трубопроводу, але за тиждень втратить в ціні

Київ • УНН

 • 742688 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 76,59 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 10:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,58%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 71,91 долара за барель, додавши 0,63%.

Деталі

Ціни на нафту в п'ятницю підскочили на тлі того, як закриття великого нафтопроводу між Канадою та США, вплинуло на постачання, але обидві марки нафти прямували до втрат в ціні за тиждень через занепокоєння щодо уповільнення зростання глобального попиту, відзначає Reuters.

Звістка про аварію, що закрила трубопровід Keystone канадської компанії TC Energy у Сполучених Штатах, спровокувала короткочасне зростання у четвер, але ціни, врешті, знизилися, оскільки ринок прийшов до думки, що закриття буде нетривалим. Понад 14 тис. барелів сирої нафти вилилося в струмок у Канзасі, що зробило аварію одним із найбільших розливів сирої нафти у Сполучених Штатах майже за десятиліття.

За словами аналітика RBC Capital Роберта Квана, такі аварії зазвичай усуваються приблизно за два тижні.

Очікується, що ціни на нафту продемонструють найбільше тижневе падіння за останні місяці.

Українські Національні Новини

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