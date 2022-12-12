Нефть дорожает на фоне неопределенности по поводу перезапуска трубопровода в США и поставок из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник во время торгов выросли в цене до 76,59 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:35, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,64%.
При этом цена январьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 71,70 доллара за баррель, прибавив 0,96%.
Детали
Цены на нефть выросли в понедельник, так как ключевой трубопровод, которым поставляют нефть в США, оставался закрытым, а президент россии владимир путин пригрозил сократить добычу в ответ на ограничение западных цен на ее экспорт.
Так, в воскресенье канадская компания TC Energy заявила, что еще не установила причину утечки из нефтепровода Keystone на прошлой неделе в США. В заявлении не указаны сроки, когда нефтепровод возобновит работу.
Рост цен в понедельник на Brent и WTI последовал за снижением на прошлой неделе до самого низкого уровня с декабря 2021 года на фоне опасений, что возможная глобальная рецессия повлияет на спрос на нефть.
"Цены на нефть растут, так как нефтепровод Keystone остается закрытым, контроль Китая за COVID ослабевает и есть опасения, что россия может сократить добычу", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.
В то время как неопределенность, связанная с санкциями ЕС в отношении российской нефти и связанным с ними потолком цен, поддерживала высокую волатильность цен, санкции пока оказали ограниченное влияние на мировые рынки, отмечают аналитики ANZ в заметке.
Министр энергетики Саудовской Аравии также заявил в воскресенье, что влияние европейских санкций и мер по ограничению цен еще не дало четких результатов, и что их реализация все еще неясна.