Нафта дорожчає на тлі невизначеності з приводу перезапуску трубопроводу в США та постачання з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у понеділок під час торгів зросли в ціні до 76,59 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:35, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,64%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 71,70 долара за барель, додавши 0,96%.
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Ціни на нафту зросли у понеділок, на тлі того, як ключовий трубопровід, яким постачають нафту в США, залишався закритим, а президент росії володимир путін пригрозив скоротити видобуток у відповідь на обмеження західних цін на її експорт.
Так, у неділю канадська компанія TC Energy заявила, що ще не встановила причини витоку з нафтопроводу Keystone минулого тижня у США. У заяві не зазначено термінів, коли нафтопровід відновить роботу.
Зростання цін у понеділок на Brent та WTI послідувало за зниженням минулого тижня до найнижчого рівня з грудня 2021 року на тлі побоювань, що можлива глобальна рецесія вплине на попит на нафту.
"Ціни на нафту зростають, оскільки нафтопровід Keystone залишається закритим, контроль Китаю за COVID слабшає і є побоювання, що росія може скоротити видобуток", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.
У той час як невизначеність, пов'язана з санкціями ЄС щодо російської нафти та пов'язаною з ними стелею цін, підтримувала високу волатильність цін, санкції поки що мали обмежений вплив на світові ринки, зазначають аналітики ANZ у замітці.
Міністр енергетики Саудівської Аравії також заявив у неділю, що вплив європейських санкцій та заходів щодо обмеження цін ще не дав чітких результатів, і що їхня реалізація все ще неясна.