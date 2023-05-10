Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США и ожидания данных об инфляции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник во время торгов упали в цене до 77,00 долларов за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 9:34, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,57%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 73,27 доллара за баррель, потеряв 0,60%.
Детали
Цены на нефть в среду снизились, приостановив трехдневное ралли, на фоне того, как неожиданный рост запасов нефти в США вызвал опасения по поводу спроса, тогда как инвесторы ждали данных по инфляции в США, чтобы оценить следующее решение по процентной ставке в стране - крупнейшем потребителе нефти, отмечает Reuters.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция остается слишком высокой и что центральный банк снова повысит ставки в случае необходимости, даже несмотря на то, что центральный банк США отказался от рекомендаций о необходимости будущих повышений.
Рынок также ожидает ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), который должен выйти в четверг, чтобы понять, нужно ли этой группе и ее союзникам снова сокращать добычу, чтобы поддержать цены.
ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК+, договорились в прошлом месяце сократить добычу на 1,16 млн баррелей в сутки с мая до конца года. СМИ сообщили, что Министерство энергетики россии заявило, что сокращение добычи нефти в стране в апреле почти достигло целевого уровня.
Рынки также следили за комментариями президента США Джо Байдена и законодателей-республиканцев о повышении потолка долга США в размере 31,4 триллиона долларов, опасаясь беспрецедентного дефолта, если Конгресс США не примет меры в течение трех недель.