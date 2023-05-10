Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США і очікування даних про інфляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок під час торгів впали в ціні до 77,00 доларів за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 9:34, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,57%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 73,27 долара за барель, втративши 0,60%.
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Ціни на нафту в середу знизилися, призупинивши триденне ралі, на тлі того, як несподіване зростання запасів нафти в США викликало побоювання з приводу попиту, тоді як інвестори чекали даних щодо інфляції в США, щоб оцінити наступне рішення щодо процентної ставки в країні - найбільшому споживачі нафти, відзначає Reuters.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що інфляція залишається надто високою і що центральний банк знову підвищить ставки у разі потреби, навіть попри те, що центральний банк США відмовився від рекомендацій щодо необхідності майбутніх підвищень.
Ринок також очікує на щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), який має вийти в четвер, щоб зрозуміти, чи потрібно цій групі та її союзникам знову скорочувати видобуток, щоб підтримати ціни.
ОПЕК та її союзники, відомі як ОПЕК+, домовилися минулого місяця скоротити видобуток на 1,16 млн барелів на добу з травня до кінця року. ЗМІ повідомили, що Міністерство енергетики росії заявило, що скорочення видобутку нафти в країні у квітні майже досягло цільового рівня.
Ринки також стежили за коментарями президента США Джо Байдена та законодавців-республіканців про підвищення стелі боргу США обсягом 31,4 трильйона доларів, побоюючись безпрецедентного дефолту, якщо Конгрес США не вживе заходів протягом трьох тижнів.