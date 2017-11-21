Сверхзвуковой истребитель ВВС США попал в аварию в Техасе

Отмечается, что инцидент произошел в районе американского города Дель-Рио. В результате аварии один пилот погиб. Второй пилот был направлен в медицинский центр Val Verde.

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Пока имена пилотов не разглашаются. Военная прокуратура расследует инцидент.

Напомним, вертолет с американскими военными разбился в провинции Логар в Афганистане, один человек погиб, шестеро получили травмы.