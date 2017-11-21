Сверхзвуковой истребитель ВВС США попал в аварию в Техасе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Американский двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon попал в аварию недалеко от авиабазы Laughlin в американском штате Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Отмечается, что инцидент произошел в районе американского города Дель-Рио. В результате аварии один пилот погиб. Второй пилот был направлен в медицинский центр Val Verde.
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Пока имена пилотов не разглашаются. Военная прокуратура расследует инцидент.
Напомним, вертолет с американскими военными разбился в провинции Логар в Афганистане, один человек погиб, шестеро получили травмы.