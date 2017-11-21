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Надзвуковий винищувач ВПС США потрапив в аварію в Техасі

Надзвуковий винищувач ВПС США потрапив в аварію в Техасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Американський двомісний надзвуковий навчальний реактивний літак T-38 Talon потрапив в аварію недалеко від авіабази Laughlin в американському штаті Техас. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Зазначається, що інцидент стався в районі американського міста Дель-Ріо. В результаті аварії один пілот загинув. Другий пілот був направлений в медичний центр Val Verde.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США розбився винищувач, доля пілота невідома

Поки імена пілотів не розголошуються. Військова прокуратура розслідує інцидент.

Нагадаємо, вертоліт з американськими військовими розбився у провінції Логар в Афганістані, одна людина загинула, шестеро отримали травми.

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