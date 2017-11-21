Надзвуковий винищувач ВПС США потрапив в аварію в Техасі

Зазначається, що інцидент стався в районі американського міста Дель-Ріо. В результаті аварії один пілот загинув. Другий пілот був направлений в медичний центр Val Verde.

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Поки імена пілотів не розголошуються. Військова прокуратура розслідує інцидент.

Нагадаємо, вертоліт з американськими військовими розбився у провінції Логар в Афганістані, одна людина загинула, шестеро отримали травми.