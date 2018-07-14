Чрезвычайное положение в Турции планируют отменить с 18 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Турции режим чрезвычайного положения планируют отменить с 18 июля этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, передает УНН со ссылкой на сообщение турецкого агентства Anadolu.
По словам пресс-секретаря, с 18 июля 2018 года режим чрезвычайного положения в стране, введенный после попытки переворота 15 июля 2016 года, планируется отменить. При этом, уточнил Калин, борьба с терроризмом будет продолжаться на основе действующего законодательства.
"При формировании новых угроз нацбезопасности режим ЧП в Турции может быть восстановлен", - добавил пресс-секретарь президента страны.
Ранее президент страны Эрдоган заявил, что готов рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на выборах.