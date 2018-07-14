Чрезвычайное положение в Турции планируют отменить с 18 июля

По словам пресс-секретаря, с 18 июля 2018 года режим чрезвычайного положения в стране, введенный после попытки переворота 15 июля 2016 года, планируется отменить. При этом, уточнил Калин, борьба с терроризмом будет продолжаться на основе действующего законодательства.

"При формировании новых угроз нацбезопасности режим ЧП в Турции может быть восстановлен", - добавил пресс-секретарь президента страны.

Ранее президент страны Эрдоган заявил, что готов рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на выборах.