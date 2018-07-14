Надзвичайний стан у Туреччині планують скасувати з 18 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Туреччині режим надзвичайного стану планують скасувати з 18 липня цього року. Про це повідомив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає УНН з посиланням на повідомлення турецького агентства Anadolu.
За словами прес-секретаря, з 18 липня 2018 року режим надзвичайного стану у країні, введений після спроби перевороту 15 липня 2016 року, планується скасувати. При цьому, уточнив Калин, боротьба з тероризмом буде продовжуватися на основі чинного законодавства.
"При формуванні нових загроз національній безпеці режим надзвичайного стану в Туреччині може бути відновлений", - додав прес-секретар президента країни.
Раніше президент країни Ердоган заявив, що готовий розглянути питання скасування режиму надзвичайного стану в разі перемоги на виборах.