Чрезвычайное положение объявлено в районе лесного пожара на острове Эвбея

“Органы местного самоуправления помогают тушению пожара всеми силами, — написал Бакояннис на своей странице в Facebook. — Наша забота — люди и их собственность. Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции и Пожарной охраны”.

По словам представителя Пожарной охраны, “с учетом серьезности и опасности ситуации был созван Совет по управлению кризисами, который провел совещание в присутствии министра внутренних дел Паноса Скурлетиса”.

Основной очаг пожара, который пока не удается взять под контроль, находится в районе поселка Кондодеспоти, который, как и соседний поселок Ставрос, был эвакуирован. Борьбу с огнем на Эвбее ведут 186 человек, задействованы 62 пожарные машины. В течение дня им помогали пять вертолетов и шесть самолетов, но с наступлением темноты авиация перестала работать и вновь приступит к тушению с утра.

Как сообщал УНН, на греческом острове Эвбея возник сильный лесной пожар.