Надзвичайний стан оголошено в районі лісової пожежі на острові Евбея
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Губернатор області Континентальна Греція Костас Бакоянніс в неділю оголосив надзвичайний стан в муніципалітеті Дірфіон-Мессапіон на острові Евбея, де пожежники ведуть боротьбу з сильною лісовою пожежею в гірському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку політика.
“Органи місцевого самоврядування допомагають гасінню пожежі всіма силами, — написав Бакоянніс на своїй сторінці в Facebook. — Наша турбота — люди і їх власність. Ми тільки що оголосили надзвичайний стан в муніципалітеті. Закликаємо всіх слідувати вказівкам поліції і Пожежної охорони”.
За словами представника Пожежної охорони, “з урахуванням серйозності і небезпеки ситуації була скликана Рада з управління кризами, яка провела нараду в присутності міністра внутрішніх справ Паноса Скурлетіса”.
Основний осередок пожежі, який поки не вдається взяти під контроль, знаходиться в районі селища Кондодеспоті, який, як і сусіднє селище Ставрос, було евакуйоване. Боротьбу з вогнем на Евбеї ведуть 186 чоловік, задіяні 62 пожежні машини. Протягом дня їм допомагали п’ять вертольотів і шість літаків, але з настанням темряви авіація перестала працювати і знову приступить до гасіння з ранку.
Як повідомляв УНН, на грецькому острові Евбея виникла сильна лісова пожежа.