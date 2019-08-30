Чрезвычайная пожарная опасность накроет Украину на несколько дней

"По данным Укргидрометцентра, 30 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 30 августа в Украине преимущественно без осадков.