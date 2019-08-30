Надзвичайна пожежна небезпека накриє Україну на кілька днів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні на кілька днів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 30 серпня - 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 30 серпня в Україні переважно без опадів.