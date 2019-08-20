Чрезвычайная пожарная опасность накроет Украину

"20 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожароопасность", - указали синоптики.

При этом 20-22 августа в Киеве высокая (4 класса), а по области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 20 августа в Украине сухо и жарко.