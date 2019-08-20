Надзвичайна пожежна небезпека накриє Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили по Україні у вівторок, 20 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"20 серпня у центральних, східних, південних, Сумській та Київській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.
При цьому 20-22 серпня у Києві висока (4 класу), а по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 20 серпня в Україні сухо і спекотно.