Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
Киев • УНН
Эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
На фронте нужны автомобили, а тем более с броней. Волонтеры вынуждены искать машины по всему миру, мастерить защиту, тогда как автомобили есть и в Украине, и если есть возможность передавать их на фронт - это нужно делать. Так эксперты прокомментировали потребность военных в бронированных инкассаторских автомобилях, а также инициативу передать такую машину на фронт, вместо продажи с аукциона в рамках ликвидации банка.
"Здравый смысл надо включать. Волонтеры ищут где-то в Европе подержанные автомобили, переоборудуют, пригоняют сюда - с кучей проблем, ремонтируют, вкладывают деньги, наваливают железные плиты какие-то, чтобы как-то защитить водителя... и это все в то время, когда есть машины, которые хоть не новые, но значительно лучше защищены - и это инкассаторское авто. Им можно эвакуировать раненых, например, что очень важно. Для перевозки вблизи фронта. Не в атаку ходить, вблизи фронта, где 100% они будут лучше, чем эти переделанные купленные волонтерами авто из ЕС. Потому что нам не хватает абсолютно всего. И здесь не о чем думать, надо брать и принимать решения. У нас множество решений, которые очевидными почему-то не принимаются. Все эти искусственные препятствия и преграды надо убирать. Инкассаторские авто, конечно, годятся. На фронте любой транспорт пригодится. А если защищенный - вдвойне лучше", - считает политолог Александр Кочетков.
Экс-командующий Аэромобильных (Десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец отметил, что авто постоянно нужны на фронт.
"Наши солдаты нуждаются в автомобилях на постоянной основе, и именно автомобилей для эвакуации раненых, кстати, часто не хватает, и здесь очень важный вопрос - скорость - чем быстрее мы окажем помощь раненому - тем больше шансов, что он останется живым. Шансы с наличием авто возрастают в десятки раз", - подчеркнул Якубец.
Он согласился с тем, что если есть возможность вместо продажи на аукционе передать авто военным - этот вопрос нужно поднимать. Якубец отметил, что это однозначно будет лучше, чем продажа авто за копейки с аукциона, с тем, чтобы его потом дороже перепродать.
Напомним,
Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка обратилась в Фонд гарантирования вкладов физлиц с тем, чтобы они не проводили аукцион по продаже бронированного инкассаторского авто банка, а передали это авто военным.
Банк "Конкорд" находится в управлении ФГВФЛ с момента объявления решения НБУ о ликвидации банка. Сейчас, по информации Фонда, уже идут выплаты требований 9-й очереди кредиторов (акционеры и связанные с банком лица) - это последняя очередь. На момент начала процедуры ликвидации банк был прибыльным, и для проведения всех выплат нет необходимости в продаже активов. Однако, ФГВФЛ решил провести аукцион по продаже инкассаторского авто банка.
На официальном сайте Фонда гарантирования размещена информация о проведении 3 января 2024 года торгов по продаже грузового малотоннажного фургона - В Volkswagen Transporter, (специализированный с панцерованной защитой ПХСА-3, год выпуска - 2013 года). К авто также прилагаются шины, разгрузочные жилеты и защитные плиты к ним, принадлежащие банку "Конкорд".
"Мы обращаемся в Фонд с тем, чтобы и это авто было передано военным, ведь благодаря броне такие машины способны выполнять операции, связанные с подъездом непосредственно "на ноль".
Благотворительность, для нашей команды, является нормой жизни. Мы рассчитываем, что Фонд прислушается к нашей просьбе и учтет потребности военных", - написала Елена Соседка.
Она также добавила, что акционеры банка готовы на уменьшение причитающихся им выплат на сумму стоимости авто.
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
Эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка.
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