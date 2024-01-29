"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию
Президент Зеленский заявил в интервью, что можно остановить россию, надо верить в народ, Украину, партнеров и мир, ведь любая война заканчивается. Он считает, что россию можно остановить и геополитически, и финансово
Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии
российские войска нанесли более 120 ударов по 18 населенным пунктам в Запорожской области Украины, в том числе 37 ударов с беспилотников.
Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания
Одной из возможных причин смертельного пожара во львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Власти все еще выясняют точную причину пожара.
россияне ранили еще четырех жителей Донетчины
28 января в результате российских обстрелов были ранены еще 4 мирных жителей Донецкой области, в том числе 3 в Мирнограде и 1 в Очеретино.
Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ
Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф, в результате чего около 150 жителей были эвакуированы. Бомбы были обезврежены на следующий день. Ранее в январе еще одна бомба повредила плотину в районе хутора ионовка.
Волчанск в Харьковской области вечером подвергся вражескому удару, есть повреждение электросетей - ОВА
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вечером российские войска обстреляли город Волчанск. Более 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны рф, но о жертвах не сообщается.
По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА
За сутки российские войска 89 раз обстреляли Херсонскую область, 2 человека получили ранения. Обстрелы велись из различных видов оружия по жилым кварталам.
Еще плюс 1070 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 383 180 человек личного состава и 6290 танков.
На Николаевщине ночью сбили четыре "шахеда" - ОВА
Четыре российских беспилотника "Шахид-136/131" были сбиты над Николаевской областью в ночь на понедельник, сообщил глава Николаевской областной администрации по вопросам обороны. Обломки некоторых сбитых беспилотников повредили здания в Арбузинской общине, но обошлось без жертв.
На Днепропетровщине обломки "шахеда" упали на агропредприятие
Обломки сбитого беспилотника упали на сельскохозяйственное здание в Днепропетровской области, повредив крышу, но никто не пострадал. Кроме того, ночью российские войска обстреляли село в Никопольском районе области из тяжелой артиллерии, также без жертв.