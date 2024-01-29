"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир, потому что любая война заканчивается. И геополитически, и финансово можно остановить россию, можно их остановить с этой войной. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет УНН.

Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров. Верить в мир. Потому что любая война заканчивается... Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово можно остановить россию. Можно. Все же можно их остановить с этой войной. Не допустить разрушения Украины, не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны