"Треба вірити в народ, в Україну, у партнерів, вірити в мир": Зеленський заявив, що і геополітично, і фінансово можна зупинити росію
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив в інтерв'ю, що можна зупинити росію, треба вірити в народ, Україну, партнерів і мир, адже будь-яка війна закінчується. Він вважає, що росію можна зупинити і геополітично, і фінансово
Треба вірити в народ, в Україну, у партнерів, вірити в мир, тому що будь-яка війна закінчується. І геополітично, і фінансово можна зупинити росію, можна їх зупинити з цією війною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише УНН.
Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити у партнерів. Вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується... Я вважаю, що ми знаходимося у дуже складному моменті. Можна і геополітично, і фінансово можна зупинити росію. Можна. Все ж таки можна їх зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни
"Готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів" – Зеленський28.01.24, 21:30 • 31408 переглядiв