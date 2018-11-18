Сверхлегкие самолеты столкнулись в небе над Германией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В немецком Кюкховени, земля Северный Рейн-Вестфалия, столкнулись два сверхлегких самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Rheinische Post.
Один пилотов, которому было 70 лет, погиб.
"Два сверхлегких самолета столкнулись в субботу в воздухе возле аэродрома. Пилот одной из машин погиб", - сообщили в полиции.
Еще одного пилота, 60-летнего мужчину госпитализировали с серьезными травмами. Оба пилота были членами местного летного клуба.
Причины столкновения пока не известны. Сообщается, что погодные условия для полета были почти идеальны. Дело расследует уголовная полиция.
Напомним, истребитель времен Второй мировой войны разбился 17 ноября в городе Фредериксберг (штат Техас, США).