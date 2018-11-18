Надлегкі літаки зіткнулися в небі над Німеччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В німецькому Кюкховені, земля Північний Рейн-Вестфалія, зіткнулися два надлегкі літаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Rheinische Post.
Один пілотів, якому було 70 років, загинув.
"Два надлегкі літаки зіткнулися у суботу у повітрі біля аеродрому. Пілот однієї з машин загинув", - повідомили в поліції.
Ще одного пілота,60-річного чоловіка, госпіталізували з серйозними травмами. Обоє пілотів були членами місцевого льотного клубу.
Причини зіткнення поки що не відомі. Повідомляється, що погодні умови для польоту були майже ідеальні. Справу розслідує кримінальна поліція.
Нагадаємо, винищувач часів Другої світової війни розбився 17 листопада в місті Фредериксберг (штат Техас, США).