Під час аварії у Техасі винищувача часів Другої світової війни двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Винищувач часів Другої світової війни розбився в суботу в місті Фредериксберг (штат Техас). Як повідомив телеканал KXAN, у результаті події загинули дві людини, інформує УНН.
За даними телеканалу, винищувач P-51D Mustang впав на парковку, розташовану поруч із одним з житлових комплексів міста.
Причина події встановлюється. До місця інциденту направлені слідчі Федерального авіаційного управління США.
Як раніше інформував УНН, навчальний надзвуковий літак Northrop T-38 Talon розбився під час тренувального польоту біля бази ВПС США Лафлін в штаті Техас.