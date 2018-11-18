Во время аварии в Техасе истребителя времен Второй мировой войны два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Истребитель времен Второй мировой войны разбился в субботу в городе Фредериксберг (штат Техас). Как сообщил телеканал KXAN, в результате происшествия погибли два человека, сообщает УНН.
По данным телеканала, истребитель P-51D Mustang упал на парковку, расположенную рядом с одним из жилых комплексов города.
Причина происшествия устанавливается. К месту инцидента направлены следователи Федерального авиационного управления США.
Как ранее информировал УНН, учебный сверхзвуковой самолет Northrop T-38 Talon разбился во время тренировочного полета у базы ВВС США Лафлин в штате Техас.