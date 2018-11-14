Надзвуковий винищувач ВПС США розбився в Техасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Навчальний надзвуковий літак Northrop T-38 Talon розбився під час тренувального польоту біля бази ВПС США Лафлін в штаті Техас, повідомляє Air Force Times, інформує УНН.
“T-38 Talon, дислокований на військово-повітряній базі Лафлін, розбився сьогодні приблизно о 19:40 (3:40 за Києвом) на базі. Рятувальники знаходяться на місці катастрофи”, — уточнила прес-служба військового об’єкта в своєму Facebook.
Вона не розкриває, що сталося з екіпажем винищувача.
База ВПС Лафлін розташована в 241 км на захід від міста Сан-Антоніо.