Сверхзвуковой истребитель ВВС США разбился в Техасе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Учебный сверхзвуковой самолет Northrop T-38 Talon разбился во время тренировочного полета у базы ВВС США Лафлин в штате Техас, сообщает Air Force Times, передает УНН.
“T-38 Talon, дислоцированный на военно-воздушной базе Лафлин, разбился сегодня примерно в 19:40 (3:40 по Киеву) на базе. Спасатели находятся на месте катастрофы”, — уточнила пресс-служба военного объекта в своем Facebook.
Она не раскрывает, что произошло с экипажем истребителя.
База ВВС Лафлин расположена в 241 км к западу от города Сан-Антонио.