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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поступление налогов в бюджет в январе увеличились в 1,6 раза - ГФС

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Поступление платежей в январе 2017 года до сводного бюджета увеличились в 1,6 раза - до 68 млрд грн., по сравнению с январем 2016 года. Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Поступление налогов в бюджет в январе увеличились в 1,6 раза - ГФС

«В госбюджет обеспечено 56 млрд грн, что на 21,2 млрд грн (в 1,6 раза) больше января 2016 года. в местные бюджеты - 12,1 млрд. грн, или на 4,3 млрд грн (в 1,6 раза) больше, чем в январе 2016 года », - отметил он.

По словам Р.Насирова, перевыполнены плановые показатели поступлений в общий фонд госбюджета на 23,8%.

В частности, уточнил он, больше поступило налоговых платежей на 7 млрд грн - до 30 млрд грн, таможенных платежей - на 2,3 млрд. грн до - 18,2 млрд. грн.

По сообщению ГФС, наибольшие сборы обеспечено с НДС (производимые и ввозимые товары) - 37,1 млрд грн.

При этом сбор НДС с произведенных товаров в январе 2017 года составил 21,8 млрд. грн при среднемесячных поступлениях в 2016 году 12,4 млрд. гривен.

Напомним, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров ранее сообщил, что в 2017 году поступления в местные бюджеты увеличатся на 20% .

Украинские Национальные Новости

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