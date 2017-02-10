Надходження податків до бюджету у січні збільшилися в 1,6 раза – ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Надходження платежів у січні 2017 року до зведеного бюджету збільшилися в 1,6 раза – до 68 млрд грн., порівняно з січнем 2016 року. Про це повідомив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
«До держбюджету забезпечено 56 млрд грн, що на 21,2 млрд грн (у 1,6 раза) більше січня 2016 року. До місцевих бюджетів – 12,1 млрд грн, або на 4,3 млрд грн (у 1,6 раза) більше, ніж у січні 2016 року», - зазначив він.
За словами Р.Насірова, перевиконані планові показники надходжень до загального фонду держбюджету на 23,8% .
Зокрема, уточнив він, більше надійшло податкових платежів на 7 млрд грн – до 30 млрд грн, митних платежів - на 2,3 млрд грн до – 18,2 млрд грн.
За повідомлення ДФС, найбільші збори забезпечено з ПДВ (вироблені та ввезені товари) – 37,1 млрд грн.
При цьому збір ПДВ з вироблених товарів у січні 2017 року склав 21,8 млрд грн при середньомісячних надходженнях у 2016 році 12,4 млрд гривень.
Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров раніше повідомив, що у 2017 році надходження до місцевих бюджетів збільшаться на 20%.