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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Надежда на будущее: Минздрав Украины вместе с партнерами планируют найти семьи для 20% детей из детдомов

Киев • УНН

 • 747677 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. До конца года Минздрав вместе с партнерами планируют найти семьи для 20% детей из детдомов
сообщает Министерство здравоохранения Украины, пишет УНН. 

Надежда на будущее: Минздрав Украины вместе с партнерами планируют найти семьи для 20% детей из детдомов

Цитата

"Обеспечить устройство детей из домов ребенка на усыновление, под опеку, в приемные семьи, детские дома семейного типа, а также предоставление других необходимых услуг детям и их семьям является сверхважной задачей для Минздрава. Сейчас в системе здравоохранения – 36 учреждений, где находятся дети до трех лет. Однако мы живем в условиях полномасштабной войны, вызванной россией, а наши дети уже более 15 месяцев просыпаются в совершенно другой реальности. Сам процесс усыновления и перевода детей в семьи значительно замедлен из-за длительной войны и опасности, которую она несет", – сказал первый заместитель Министра здравоохранения Украины Сергей Дубров.

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Детали

Первый заместитель Министра добавил, что государство имеет ресурс и работает для обеспечения принципа инклюзивности для детей с инвалидностью, чтобы в каждой общине были созданы специализированные условия ухода и лечения таких детей.

Речь идет о создании медицинских центров реабилитации и паллиативной помощи в общинах. Именно в них смогут предоставлять дневную или постоянную помощь, обеспечивать образовательный процесс для ребенка и возможность отдохнуть – для родителей.

Дополнение

Также, правительство приняло изменения в профильное Постановление о перемещении детей, которые предусматривают создание индивидуального плана возвращения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. План является обязательным, со сроками и ответственными исполнителями.

Кроме того, будет составляться акт о соответствии здания заведения, куда они будут возвращены, всем требованиям безопасности и возможности осуществления ухода за детьми. 

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