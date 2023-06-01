Кабмін затвердив новий порядок переміщення дітей-сиріт

ukru
29 березня, 17:57 • 273995 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 367825 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304121 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339056 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303863 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221427 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205997 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165129 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536996 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175539 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 34356 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 35784 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 25958 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 18771 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 12719 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394188 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536993 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570218 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567210 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467023 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205672 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 367822 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175623 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166482 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137361 перегляди
Актуальне
Кабмін затвердив новий порядок переміщення дітей-сиріт

Кабмін затвердив новий порядок переміщення дітей-сиріт

Київ • УНН

 • 453562 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Уряд ухвалив зміни до профільної Постанови про переміщення дітей, які передбачають створення індивідуального плану повернення дитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. План є обов’язковим, зі строками та відповідальними виконавцями. Крім того, складатиметься акт про відповідність будівлі закладу, куди вони будуть повернені, усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми, пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції в Telegram.

Деталі

Ухвалена сьогодні постанова розроблена Мінсоцполітики за дорученням Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, який очолює Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. Йдеться про зміни до Постанови «Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення».

Зазначається, що серед основних новел документу – запровадження механізму евакуації статусних дітей (дитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), а у разі виїзду їх за межі України – повернення на Батьківщину. Цей процес буде відбуватися відповідно до чіткого плану, який розроблятиметься на підставі форми, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та МВС.

Цитата

"Для кожного факту повернення буде складено індивідуальний план зі строками та відповідальними виконавцями. Також за результатами вивчення питання про повернення складатиметься акт про відповідність будівлі закладу усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми", - ідеться в повідомленні.

Згаданий план та акт є обов’язковими складовими при ухваленні рішення про повернення. Крім того, рішення обласних військових адміністрацій про повернення дітей буде погоджуватися із Нацсоцслужбою. 

Усі спірні питання, які виникатимуть у зв’язку з евакуацією або поверненням в Україну дітей, будуть вирішуватися на засіданнях Координаційного штабу.

Доповнення

За рік і три місяці повномасштабної російської агресії, за даними офісу українського Омбудсмана, загинуло 484 дитини, поранені – 992. Депортованими вважаються 19505 дітей, з яких повернути вдалося 371. Зниклими безвісти досі вважаються 393 неповнолітніх українця.

Станом на лютий 2023 на безпечні території України евакуйовано 2 826 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою. За кордон перемістили 5 325 дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС планує виділити до 10 млн євро на підтримку реформи системи опіки в Україні

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27