Кабмін затвердив новий порядок переміщення дітей-сиріт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Уряд ухвалив зміни до профільної Постанови про переміщення дітей, які передбачають створення індивідуального плану повернення дитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. План є обов’язковим, зі строками та відповідальними виконавцями. Крім того, складатиметься акт про відповідність будівлі закладу, куди вони будуть повернені, усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми, пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції в Telegram.
Деталі
Ухвалена сьогодні постанова розроблена Мінсоцполітики за дорученням Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, який очолює Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. Йдеться про зміни до Постанови «Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення».
Зазначається, що серед основних новел документу – запровадження механізму евакуації статусних дітей (дитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), а у разі виїзду їх за межі України – повернення на Батьківщину. Цей процес буде відбуватися відповідно до чіткого плану, який розроблятиметься на підставі форми, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та МВС.
Цитата
"Для кожного факту повернення буде складено індивідуальний план зі строками та відповідальними виконавцями. Також за результатами вивчення питання про повернення складатиметься акт про відповідність будівлі закладу усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми", - ідеться в повідомленні.
Згаданий план та акт є обов’язковими складовими при ухваленні рішення про повернення. Крім того, рішення обласних військових адміністрацій про повернення дітей буде погоджуватися із Нацсоцслужбою.
Усі спірні питання, які виникатимуть у зв’язку з евакуацією або поверненням в Україну дітей, будуть вирішуватися на засіданнях Координаційного штабу.
Доповнення
За рік і три місяці повномасштабної російської агресії, за даними офісу українського Омбудсмана, загинуло 484 дитини, поранені – 992. Депортованими вважаються 19505 дітей, з яких повернути вдалося 371. Зниклими безвісти досі вважаються 393 неповнолітніх українця.
Станом на лютий 2023 на безпечні території України евакуйовано 2 826 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою. За кордон перемістили 5 325 дітей.
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