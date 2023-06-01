Кабмин утвердил новый порядок перемещения детей-сирот
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Правительство приняло изменения в профильное Постановление о перемещении детей, которые предусматривают создание индивидуального плана возвращения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. План является обязательным, со сроками и ответственными исполнителями. Кроме того, будет составляться акт о соответствии здания заведения, куда они будут возвращены, всем требованиям безопасности и возможности осуществления ухода за детьми, пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции в Telegram.
Детали
Принятое сегодня постановление разработано Минсоцполитики по поручению Координационного штаба по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, который возглавляет Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Речь идет об изменениях в Постановление «О временном перемещении (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения различных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, и их возвращении».
Отмечается, что среди основных новелл документа – введение механизма эвакуации статусных детей (детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки), а в случае выезда их за пределы Украины – возвращение на Родину. Этот процесс будет происходить в соответствии с четким планом, который будет разрабатываться на основании формы, утвержденной совместным приказом Минсоцполитики, Минреинтеграции и МВД.
Цитата
"Для каждого факта возвращения будет составлен индивидуальный план со сроками и ответственными исполнителями. Также по результатам изучения вопроса о возвращении будет составляться акт о соответствии здания заведения всем требованиям безопасности и возможности осуществления ухода за детьми", - говорится в сообщении.
Упомянутый план и акт являются обязательными составляющими при принятии решения о возвращении. Кроме того, решение областных военных администраций о возвращении детей будет согласовываться с Нацсоцслужбой.
Все спорные вопросы, которые будут возникать в связи с эвакуацией или возвращением в Украину детей, будут решаться на заседаниях Координационного штаба.
Дополнение
За год и три месяца полномасштабной российской агрессии, по данным офиса украинского Омбудсмена, погибло 484 ребенка, ранены – 992. Депортированными считаются 19505 детей, из которых вернуть удалось 371. Пропавшими без вести до сих пор считаются 393 несовершеннолетних украинца.
По состоянию на февраль 2023 года на безопасные территории Украины эвакуировано 2 826 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, находящихся под опекой. За границу переместили 5 325 детей.
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