Кабмин утвердил новый порядок перемещения детей-сирот

ukru
19:26 • 37094 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100237 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 105028 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105455 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100447 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91036 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109417 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131115 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169786 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200995 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 27033 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 57135 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 31714 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 26600 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 35861 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169786 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200996 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143073 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149641 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186151 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 57135 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103241 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120302 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156017 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162906 просмотра
Актуальное
Кабмин утвердил новый порядок перемещения детей-сирот

Кабмин утвердил новый порядок перемещения детей-сирот

Киев • УНН

 • 453561 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Правительство приняло изменения в профильное Постановление о перемещении детей, которые предусматривают создание индивидуального плана возвращения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. План является обязательным, со сроками и ответственными исполнителями. Кроме того, будет составляться акт о соответствии здания заведения, куда они будут возвращены, всем требованиям безопасности и возможности осуществления ухода за детьми, пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции в Telegram.

Детали

Принятое сегодня постановление разработано Минсоцполитики по поручению Координационного штаба по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, который возглавляет Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Речь идет об изменениях в Постановление «О временном перемещении (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения различных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, и их возвращении».

Отмечается, что среди основных новелл документа – введение механизма эвакуации статусных детей (детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки), а в случае выезда их за пределы Украины – возвращение на Родину. Этот процесс будет происходить в соответствии с четким планом, который будет разрабатываться на основании формы, утвержденной совместным приказом Минсоцполитики, Минреинтеграции и МВД.

Цитата

"Для каждого факта возвращения будет составлен индивидуальный план со сроками и ответственными исполнителями. Также по результатам изучения вопроса о возвращении будет составляться акт о соответствии здания заведения всем требованиям безопасности и возможности осуществления ухода за детьми", - говорится в сообщении.

Упомянутый план и акт являются обязательными составляющими при принятии решения о возвращении. Кроме того, решение областных военных администраций о возвращении детей будет согласовываться с Нацсоцслужбой. 

Все спорные вопросы, которые будут возникать в связи с эвакуацией или возвращением в Украину детей, будут решаться на заседаниях Координационного штаба.

Дополнение

За год и три месяца полномасштабной российской агрессии, по данным офиса украинского Омбудсмена, погибло 484 ребенка, ранены – 992. Депортированными считаются 19505 детей, из которых вернуть удалось 371. Пропавшими без вести до сих пор считаются 393 несовершеннолетних украинца.

По состоянию на февраль 2023 года на безопасные территории Украины эвакуировано 2 826 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, находящихся под опекой. За границу переместили 5 325 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС планирует выделить до 10 млн евро на поддержку реформы системы опеки в Украине

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы