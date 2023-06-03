Надія на майбутнє: МОЗ України разом із партнерами планують знайти родини для 20% дітей із дитбудинків

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"Забезпечити влаштування дітей із будинків дитини на усиновлення, під опіку, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, а також надання інших потрібних послуг дітям та їхнім сім’ям є надважливим завданням для МОЗ. Зараз у системі охорони здоров’я – 36 закладів, де перебувають діти до трьох років. Однак ми живемо в умовах повномасштабної війни, спричиненої росією, а наші діти вже понад 15 місяців прокидаються в зовсім іншій реальності. Сам процес усиновлення та переведення дітей до родин значно уповільнено через тривалу війну та небезпеку, яку вона несе", – сказав перший заступник Міністра охорони здоров’я України Сергій Дубров.

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Деталі

Перший заступник Міністра додав, що держава має ресурс та працює для забезпечення принципу інклюзивності для дітей з інвалідністю, аби у кожній громаді були створені спеціалізовані умови догляду та лікування таких дітей.

Йдеться про створення медичних центрів реабілітації і паліативної допомоги у громадах. Саме в них зможуть надавати денну або постійну допомогу, забезпечувати освітній процес для дитини та можливість відпочити – для батьків.

Доповнення

Також, уряд ухвалив зміни до профільної Постанови про переміщення дітей, які передбачають створення індивідуального плану повернення дитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. План є обов’язковим, зі строками та відповідальними виконавцями.

Крім того, складатиметься акт про відповідність будівлі закладу, куди вони будуть повернені, усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми.