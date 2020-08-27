Прислал факс: Месси заявил "Барселоне" о желании покинуть команду

Испанский ресурс сообщил, что аргентинец обратился в клуб по факсу со своим желанием. Бомбардир хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Также сказано, что данный пункт об одностороннем праве расторжения контракта истек 10 июня, однако нетипичная ситуация с коронавирусом, возможно, позволит игроку воспользоваться этой опцией.

Отметим, ресурс “Diario Sport” утверждает, что в каталонском клубе подтвердили факт получения факса с просьбой об освобождении от аргентинца.

Добавим также, в 33 матчах испанской Ла Лиги Месси в сезоне 2019-20 годов забил 25 голов и отдал 21 ассист.