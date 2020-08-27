Надіслав факс: Мессі заявив "Барселоні" про бажання покинути команду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Аргентинський бомбардир Ліонель Мессі готується до нового розвитку в кар’єрі. Нападник повідомив керівництву каталонського гранду про бажання виступати в іншій команді, повідомляє УНН з посиланням на Marca.
Іспанський ресурс повідомив, що аргентинець звернувся до клубу по факсу зі своїм бажанням. Бомбардир хоче скористатися своїм правом розірвати контракт в односторонньому порядку.
Також сказано, що даний пункт про одностороннє право розірвання контракту закінчився 10 червня, проте нетипова ситуація з коронавірусом, можливо, дозволить гравцеві скористатися цією опцією.
Зазначимо, ресурс “Diario Sport” стверджує, що у каталонському клубі підтвердили факт отримання факсу з проханням про звільнення від аргентинця.
Додамо також, в 33 матчах іспанської Ла Ліги Мессі у сезоні 2019-20 років забив 25 голів і віддав 21 асист.