Надеялась найти безопасное убежище: оккупанты убили на Сумщине поэтессу Родителеву-Процик

Армия рф во время атаки на Сумщину убила поэтессу Лидию Родителеву-Процик, передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

18 ноября россия совершила очередное преступление против человечности, попав дронами в общежитие в городе Глухов, что на Сумщине. В результате вражеской атаки погибли 12 человек, среди которых поэтесса Лидия Родителева-Процик.

В 2007 году в свет вышел первый сборник лирических стихов Лидии Родителевой-Процик «От сердца - к сердцу», в 2019 - вторая книга «Тропами судьбы». Ее поэзия постоянно печаталась в местных газетах и литературных альманахах, а глуховская композитор Мария Воропай создала несколько песен на стихи поэтессы.

Сумщина под вражеским огнем: обстрелы привели к гибели двух человек

Осенью этого года Лидия переехала из приграничного Пустогорода в Глухов, после того, как ее дом обстреляли россияне, надеясь найти безопасное убежище, но вражеская атака оборвала жизнь поэтессы.