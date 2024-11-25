Надеялась найти безопасное убежище: оккупанты убили на Сумщине поэтессу Родителеву-Процик
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов на общежитие в Глухове погибла поэтесса Лидия Родителева-Процик вместе с 11 другими людьми. Автор двух поэтических сборников переехала в Глухов после обстрела ее дома в Пустогороде.
Армия рф во время атаки на Сумщину убила поэтессу Лидию Родителеву-Процик, передает УНН со ссылкой на Минкульт.
Детали
18 ноября россия совершила очередное преступление против человечности, попав дронами в общежитие в городе Глухов, что на Сумщине. В результате вражеской атаки погибли 12 человек, среди которых поэтесса Лидия Родителева-Процик.
В 2007 году в свет вышел первый сборник лирических стихов Лидии Родителевой-Процик «От сердца - к сердцу», в 2019 - вторая книга «Тропами судьбы». Ее поэзия постоянно печаталась в местных газетах и литературных альманахах, а глуховская композитор Мария Воропай создала несколько песен на стихи поэтессы.
Сумщина под вражеским огнем: обстрелы привели к гибели двух человек8 окт. 2024, 22:56 • 16214 просмотров
Осенью этого года Лидия переехала из приграничного Пустогорода в Глухов, после того, как ее дом обстреляли россияне, надеясь найти безопасное убежище, но вражеская атака оборвала жизнь поэтессы.