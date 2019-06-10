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Надаль остался вторым теннисистом мира после рекордной победы на Roland Garros

Надаль остался вторым теннисистом мира после рекордной победы на Roland Garros

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. 33-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль остался вторым теннисистом мира после рекордной победы на открытом чемпионате Франции, главном теннисном соревновании на грунтовом покрытии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Первым в обнародованном 10 июня рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, по-прежнему является 32-летний серб Новак Джокович, несмотря на поражение в драматическом пятисетовом полуфинале от австрийца Доминика Тима, четвертой ракетки планеты.

Для победы в главном матче Roland Garros над истощенным после полуфинала Тимом Надалю понадобилось четыре сета: 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Эта победа стала для испанца 12-й в карьере на открытом чемпионате Франции - до сих пор ни одному теннисисту планеты не удавалось выигрывать один и тот же турнир серии Grand Slam более 11 раз.

В полуфинале Надаль не оставил шансов другому выдающемуся теннисисту современности, 37-летнему швейцарцу Роджеру Федереру - 6:3, 6:4, 6:2. Федерер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов остался на третьей позиции.

Украинские Национальные Новости

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